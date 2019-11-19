В Батайске на производстве погиб слесарь





В Батайске на одном из крупных предприятий города погиб 39-летний рабочий. Трагедия произошла 14 ноября.



О смерти родного человека рассказала сестра погибшего Александра Паршина - жительница Таганрога Олеся Зезекало. По словам девушки, родственники не знают об обстоятельствах смерти мужчины, пишет «Батайское время».



В тот день Александр, как обычно отправился на работу на завод. Коллеги последний раз видели его около 10 утра. Спустя два часа рабочего нашли мёртвым. По предварительным данным, мужчина оказался зажат в механизме транспортерной ленты. На его теле имелись многочисленные повреждения. Голова была разбита, позвоночник сломан.



Сестра погибшего рассказала, что руководство частично компенсировало расходы на похороны. Но близким важно знать, что произошло на производстве и как погиб Александр.



На батайском заводе мужчина трудился слесарем с 2016 года. Недавно он переехал из Кулешовки в Батайск, ближе к работе.

Александра Паршина похоронили 20 ноября в родном Таганроге. Он был одним из семи детей в большой многодетной семье.