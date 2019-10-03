Молодая девушка погибла при пожаре в многоэтажке в Ростове



Молодая девушка погибла при пожаре в многоэтажном доме. Происшествие случилось утром 5 октября на улице Еременко.



В одной из квартир на 9-м таже произошел пожар. Огнем было охвачено 15 квадратных метров помещения. Прибывшие спасатели эвакуировали из дома 80 человек и вынесли женщину-инвалида. К сожалению, без жертв не обошлось.



- В результате происшествия погибла 20-летняя девушка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - В тушении принимали участие 33 пожарных и 11 единиц техники.



В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.