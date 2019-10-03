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Молодая девушка погибла при пожаре в многоэтажке в Ростове

Молодая девушка погибла при пожаре в многоэтажке в Ростове
Молодая девушка погибла при пожаре в многоэтажном доме. Происшествие случилось утром 5 октября на улице Еременко.

В одной из квартир на 9-м таже произошел пожар. Огнем было охвачено 15 квадратных метров помещения. Прибывшие спасатели эвакуировали из дома 80 человек и вынесли женщину-инвалида. К сожалению, без жертв не обошлось.

- В результате происшествия погибла 20-летняя девушка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - В тушении принимали участие 33 пожарных и 11 единиц техники.

В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

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