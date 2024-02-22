Массовое ДТП произошло в районе Пятихаток на трассе Ростов - Таганрог

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На трассе Ростов - Таганрог произошло жесткое ДТП с участием трех автомобилей. ЧП случилось днем 22 февраля рядом с хутором Пятихатки.На кадрах видно, что столкнулись три автомобиля, один из них - грузовик. Скорость транспорта наверняка была высокой, так как куски машин разлетелись по всей дороге. От легкового автомобиля осталась лишь груда металла. Вероятно, в ДТП пострадали люди.В УГИБДД по Ростовской области пока не давали никаких комментариев. На месте аварии уже собирается пробка.