На трассе Ростов-Таганрог произошло массовое ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Неклиновском районе произошло массовое ДТП. Авария случилась на трассе Ростов-Таганрог 18 декабря.По предварительным данным, дальнобойщик за рулем грузовика «МАН» ехал в сторону приморского города. В районе хутора Пятихатки многотонную машину занесло. Она протаранила попутные «Хендай Акцент» и «Ауди А8». От удара легковушки отпросило в разные стороны. В итоге корейский автомобиль врезался в пикап «Митсубиси Л200».В результате аварии никто из людей не пострадал. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, транспортные средства получили механические повреждения.