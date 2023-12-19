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На трассе Ростов-Таганрог произошло массовое ДТП

На трассе Ростов-Таганрог произошло массовое ДТП
В Неклиновском районе произошло массовое ДТП. Авария случилась на трассе Ростов-Таганрог 18 декабря.

По предварительным данным, дальнобойщик за рулем грузовика «МАН» ехал в сторону приморского города. В районе хутора Пятихатки многотонную машину занесло. Она протаранила попутные «Хендай Акцент» и «Ауди А8». От удара легковушки отпросило в разные стороны. В итоге корейский автомобиль врезался в пикап «Митсубиси Л200».

В результате аварии никто из людей не пострадал. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, транспортные средства получили механические повреждения.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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