На трассе Ростов-Таганрог в ДТП пострадала 8-летняя девочка

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе Ростов-Таганрог в аварии пострадали трое, в том числе девочка. ДТП случилось днем 7 ноября на 39-м километре трассы.По предварительной информации, 43-летний водитель "Хонды" пошел на обгон и задел попутную "Тойоту". После касательного столкновения обе машины "выбросило" с трассы. Иномарки оказались в кювете и перевернулись. От машин осталась лишь груда металла.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в аварии пострадал 43-летний водитель "Тойоты" и два его пассажира - среди которых 8-летняя школьница. Их госпитализировали.