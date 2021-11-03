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На трассе Ростов-Таганрог в ДТП пострадала 8-летняя девочка

На трассе Ростов-Таганрог в ДТП пострадала 8-летняя девочка
На трассе Ростов-Таганрог в аварии пострадали трое, в том числе девочка. ДТП случилось днем 7 ноября на 39-м километре трассы.

По предварительной информации, 43-летний водитель "Хонды" пошел на обгон и задел попутную "Тойоту". После касательного столкновения обе машины "выбросило" с трассы. Иномарки оказались в кювете и перевернулись. От машин осталась лишь груда металла.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в аварии пострадал 43-летний водитель "Тойоты" и два его пассажира - среди которых 8-летняя школьница. Их госпитализировали.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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