Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла в Ростове

В донской столице случилось массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Авария произошла 4 августа около 22:00 на улице Советская.По словам пассажира «Шевроле Авео», он ехал на заднем сидении автомобиля, а самой машиной управлял его друг. Когда они проезжали между улицами 11-я и 13-я Линиями, в их иномарку влетел автомобилист за рулем легковушки неизвестной марки. От удара машину потерпевших отбросило на другую полосу дороги, где в нее влетели «Тойота Приус» «Мерседес» «Geely».Все автомобили-участники ДТП получили сильные механические повреждения. В самой аварии пострадавших не было.