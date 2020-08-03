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Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла в Ростове

Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла в Ростове
В донской столице случилось массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Авария произошла 4 августа около 22:00 на улице Советская.

По словам пассажира «Шевроле Авео», он ехал на заднем сидении автомобиля, а самой машиной управлял его друг. Когда они проезжали между улицами 11-я и 13-я Линиями, в их иномарку влетел автомобилист за рулем легковушки неизвестной марки. От удара машину потерпевших отбросило на другую полосу дороги, где в нее влетели «Тойота Приус» «Мерседес» «Geely».

Все автомобили-участники ДТП получили сильные механические повреждения. В самой аварии пострадавших не было.

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