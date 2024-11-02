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В Ростовской области столкнулись как минимум шесть автомобилей

В Ростовской области столкнулись как минимум шесть автомобилей

В Таганроге в Ростовской области произошла массовая авария. Кадрами жуткого ДТП поделились очевидцы в социальных сетях.

В приморском городе ночью 2 ноября произошло массовое ДТП. По кадрам видно, что как минимум пострадало шесть автомобилей. Одна машина вылетела на обочину, другой автомобиль врезался в припаркованное на обочине авто. Затем, вероятнее всего, припаркованная машина повредила следующие автомобили. Получился эффект «паровозика».

Из-за аварии движение в сторону порта от Тургеневской по Петровской полностью перекрыто. Информации о причинах аварии и пострадавших пока что нет.

Водителей просят искать альтернативные маршруты, чтобы избежать «дорожной ловушки».
Фото: соцсети
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