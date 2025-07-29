Личности погибших в жутком ДТП в Ростовской области не могут установить

Фото: Прокуратура Ростовской области.

Личности погибших в ДТП в Аксайском районе не могут установить. Документы, которые лежали в машине, сгорели, а тела изменились до неузнаваемости. ДТП произошло ночью 29 июля на 1 025-м километре трассы М-4 «Дон».Водитель грузового транспорта перевозил топливо и потерял управление. Автомобиль протаранил барьерное ограждение и перевернулся, задев три автомобиля. После этого грузовик загорелся, а топливо растеклось.Это стало причиной крупного пожара. В результате ЧП погибли четыре человека.