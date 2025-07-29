Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Личности погибших в жутком ДТП в Ростовской области не могут установить

Личности погибших в жутком ДТП в Ростовской области не могут установить
Личности погибших в ДТП в Аксайском районе не могут установить. Документы, которые лежали в машине, сгорели, а тела изменились до неузнаваемости. ДТП произошло ночью 29 июля на 1 025-м километре трассы М-4 «Дон».

Водитель грузового транспорта перевозил топливо и потерял управление. Автомобиль протаранил барьерное ограждение и перевернулся, задев три автомобиля. После этого грузовик загорелся, а топливо растеклось.

Это стало причиной крупного пожара. В результате ЧП погибли четыре человека.
Фото: Прокуратура Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.