Легковушка снесла столб ЛЭП в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области легковой автомобиль стал причиной падения опоры ЛЭП. Инцидент произошел 26 апреля в Милютинском районе.По предварительной информации, примерно в 17:10 на автодороге Кашары - Милютинская - Морозовск 20-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Акцент», потерял контроль над транспортным средством. В ходе движения машину занесло в сторону, она съехала с проезжей части и врезалась в столб электропередачи.Согласно информации, предоставленной в Госавтоинспекции Ростовской области, в результате данного дорожно-транспортного происшествия никто не получил телесных повреждений. Тем не менее автомобиль получил значительные повреждения кузова. Опора ЛЭП нанесла серьезный урон крыше и задней части автомобиля.