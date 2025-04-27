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Легковушка снесла столб ЛЭП в Ростовской области

Легковушка снесла столб ЛЭП в Ростовской области

В Ростовской области легковой автомобиль стал причиной падения опоры ЛЭП. Инцидент произошел 26 апреля в Милютинском районе.

По предварительной информации, примерно в 17:10 на автодороге Кашары - Милютинская - Морозовск 20-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Акцент», потерял контроль над транспортным средством. В ходе движения машину занесло в сторону, она съехала с проезжей части и врезалась в столб электропередачи.

Согласно информации, предоставленной в Госавтоинспекции Ростовской области, в результате данного дорожно-транспортного происшествия никто не получил телесных повреждений. Тем не менее автомобиль получил значительные повреждения кузова. Опора ЛЭП нанесла серьезный урон крыше и задней части автомобиля.
Фото: Госавтоинспекция РО
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