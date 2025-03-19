В Ростовской области легковушка снесла фонарный столб и вылетела в кювет

Фото: Donday

В Ростовской области произошло ДТП, где автомобиль столкнулся со столбом освещения и вылетел с дороги. Видео с места происшествия было передано очевидцами порталу Donday.Инцидент случился вечером 17 марта в городе Сальске, на улице Свободы. Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением, что спровоцировало потерю контроля над машиной. Автомобиль, двигаясь на высокой скорости, сначала врезался в опору уличного освещения, а затем оказался в кювете.На видеозаписи, сделанной свидетелями, видно, что автомобиль сильно поврежден. Левая сторона кузова порядком деформирована. Боковая дверь превратилась в груду искореженного металла.По сведениям областной Госавтоинспекции, в результате данного дорожного инцидента никто не пострадал.