Легковая машина и фура вылетели в кювет на Западном шоссе под Ростовом
В Ростовской области легковушка и фура вылетели в кювет. Авария случилась на Западном шоссе 21 января днем.
Как сообщают очевидцы, оба транспортных средства получили серьезные повреждения в результате удара. Легковая машина полностью лишилась бампера.
Судя по кадрам с места происшествия, водители могли получить множественные переломы. Однако, по информации УГИБДД, пострадавших в аварии нет.
Вероятной причиной ДТП стала потеря управления одним из водителей.