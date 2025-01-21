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Легковая машина и фура вылетели в кювет на Западном шоссе под Ростовом

Легковая машина и фура вылетели в кювет на Западном шоссе под Ростовом
В Ростовской области легковушка и фура вылетели в кювет. Авария случилась на Западном шоссе 21 января днем.

Как сообщают очевидцы, оба транспортных средства получили серьезные повреждения в результате удара. Легковая машина полностью лишилась бампера.

Судя по кадрам с места происшествия, водители могли получить множественные переломы. Однако, по информации УГИБДД, пострадавших в аварии нет.

Вероятной причиной ДТП стала потеря управления одним из водителей.
Фото: Дондей
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