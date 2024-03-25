Фото: Новочеркасская ГРЭС

Крупный пожар произошел на тепловой электростанции в Новочеркасске. ЧП произошло вечером 25 марта в микрорайоне Донском.Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии электропередачи Тихорецкая и Ростовская. В настоящее время электроснабжение потребителей восстановлено, прекращена работа двух из девяти энергоблоков. По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, в результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара в настоящее время выясняется.Новочеркасская ГРЭС является основным источником выработки электроэнергии в наиболее промышленно развитой юго-западной части Ростовской области. Она обеспечивает электроэнергией, необходимой для функционирования региона.