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Крупный пожар произошел на тепловой электростанции в Новочеркасске

Крупный пожар произошел на тепловой электростанции в Новочеркасске
Крупный пожар произошел на тепловой электростанции в Новочеркасске. ЧП произошло вечером 25 марта в микрорайоне Донском.

Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии электропередачи Тихорецкая и Ростовская. В настоящее время электроснабжение потребителей восстановлено, прекращена работа двух из девяти энергоблоков. По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, в результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара в настоящее время выясняется.

Новочеркасская ГРЭС является основным источником выработки электроэнергии в наиболее промышленно развитой юго-западной части Ростовской области. Она обеспечивает электроэнергией, необходимой для функционирования региона.
Фото: Новочеркасская ГРЭС
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