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Крупное возгорание камышей произошло под Ростовом

Крупное возгорание камышей произошло под Ростовом
Крупное возгорание камышей произошло под Ростовом. Инцидент случился 7 июля.

Около 15:30 в районе озера Соленое загорелся камыш. Очевидцы увидели полыхающий огонь и вызвали спасателей. К моменту их прибытия пламя охватило уже 150 квадратных метров.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, восемь человек отправились на двух пожарных машинах тушить огонь.

- Опасности для густонаселенных районов нет, и нет угрозы распространения огня, - добавили в ведомстве.
Фото: Соцсети
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