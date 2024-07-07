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Крупное возгорание камышей произошло под Ростовом. Инцидент случился 7 июля.Около 15:30 в районе озера Соленое загорелся камыш. Очевидцы увидели полыхающий огонь и вызвали спасателей. К моменту их прибытия пламя охватило уже 150 квадратных метров.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, восемь человек отправились на двух пожарных машинах тушить огонь.- Опасности для густонаселенных районов нет, и нет угрозы распространения огня, - добавили в ведомстве.