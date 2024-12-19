Комбинат "Каменский" в Ростовской области подвергся ракетному удару 18 декабря

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18 декабря предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области подверглось ракетному удару. Об этом сообщило Министерство обороны России.Установлено участие шести оперативно-тактических ракет ATACMS и четырёх воздушно-базируемых крылатых ракет «Storm Shadow».В ходе противоракетной обороны расчёты зенитных комплексов С-400, «Бук-М3» и «Панцирь» уничтожили все ракеты ATACMS и три из четырёх ракет «Storm Shadow».Как отметили в ведомстве, одна из крылатых ракет отклонилась от цели, в результате чего было повреждено техническое здание на комбинате.Завод занимается выпуском карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), производством этилового спирта, а также множеством видов нитроэмалей и лаков, включая полиэфирные лаки, грунтовки и эмали. Начал свою работу в 1936 году.