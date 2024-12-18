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В Ростовской области силы ПВО сбили три из четырех ракет 18 декабря

В Ростовской области силы ПВО сбили три из четырех ракет 18 декабря
В Ростовской области силы ПВО отразили ракетную атаку. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь 18 декабря.

В этот день в регионе произошло многие жители сообщали о звуках взрыва примерно в 16:00. Жители Миллерово, Каменск-Шахтинского, Новошахтинска, Красного Сулина, Каменоломни, Донецка и Шахт также их слышали.

-В районе Каменска сбиты три из четырех ракет, одна попала в хозпостройку, — сообщил Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, пострадавших нет.
Фото: ростов.ру
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