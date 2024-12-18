В Ростовской области силы ПВО сбили три из четырех ракет 18 декабря

Фото: ростов.ру

В Ростовской области силы ПВО отразили ракетную атаку. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь 18 декабря.В этот день в регионе произошло многие жители сообщали о звуках взрыва примерно в 16:00. Жители Миллерово, Каменск-Шахтинского, Новошахтинска, Красного Сулина, Каменоломни, Донецка и Шахт также их слышали.-В районе Каменска сбиты три из четырех ракет, одна попала в хозпостройку, — сообщил Юрий Слюсарь.По предварительным данным, пострадавших нет.