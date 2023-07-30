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Количество пострадавших при взрыве в Таганроге увеличилось до 22 человек

Количество пострадавших при взрыве в Таганроге увеличилось до 22 человек
Число пострадавших при взрыве в центре Таганрога увеличилось. Информацию сообщает глава администрации приморского города Андрей Фатеев.

Согласно данным на утро 30 июля, в медучреждения обратились 22 человека, из них один ребенок. Он упал с велосипеда и ушибся. В том числе из них в больнице проходят лечение девять человек. Состояние пациентов средней степени тяжести.

ЧП случилось 28 июля около 16 часов в переулке Лермонтовском, 22. По данным Минобороны РФ, украинская сторона совершила атаку на Таганрог ударным вариантом системы ПВО С-200. Ракета попала в одно из зданий в центре города. Осколки разлетелись на большой территории, пострадали десятки мирных жителей.
Фото: DonDay.ru.
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