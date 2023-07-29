Число пострадавших при взрыве в Таганроге увеличилось до 16 человек

Фото: Василий Голубев.

В Таганроге увеличилось число пострадавших при взрыве в центре города. По информации на 29 июля, в медучреждения обратились 16 человек. Из них 10 понадобилась госпитализация. В том числе женщине с черепно-мозговой травмой. Пациентку прооперировали и уже перевели в обычную палату. Остальные девять пострадавших получили травмы средней степени тяжести. Утром одного из них выписали.Губернатор Ростовской области сообщил, что медики продолжают дежурить на месте ЧП до окончания разбора завалов. Пострадавшие получат выплаты.Специалисты обходят квартиры соседних домов, чтобы оценить ущерб. Затем коммунальные службы убирают территории. Ближайшие улицы пока обесточены. Газ и электричество возобновят поэтапно.ЧП в переулке Лермонтовском, 22 случилось около 16 часов 28 июля. Как уточнили в Минобороны РФ, украинская сторона атаковала жилую инфраструктуру Таганрога ударным вариантом ракеты системы ПВО С-200. Снаряд влетел в один из многоквартирных домов.