Минобороны РФ: На Таганрог совершена атака ударным вариантом ракеты комплекса ПВО С-200

Фото: Василий Голубев.

Министерство обороны РФ прокомментировало ЧП в центре Таганрога. В ведомстве уточнили, что случившееся - террористическая атака. По жилой инфраструктуре приморского города нанесли удар переоборудованной зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.- Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, - сообщили в ведомстве. - Обломки упали на территории Таганрога.ЧП случилось около 16 часов 28 июля. Боеприпас влетел в дом № 22 в переулке Лермонтовском. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась 15 людям. Из них девять доставили в больницу.