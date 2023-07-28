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Минобороны РФ: На Таганрог совершена атака ударным вариантом ракеты комплекса ПВО С-200

Минобороны РФ: На Таганрог совершена атака ударным вариантом ракеты комплекса ПВО С-200
Министерство обороны РФ прокомментировало ЧП в центре Таганрога. В ведомстве уточнили, что случившееся - террористическая атака. По жилой инфраструктуре приморского города нанесли удар переоборудованной зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

- Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, - сообщили в ведомстве. - Обломки упали на территории Таганрога.

ЧП случилось около 16 часов 28 июля. Боеприпас влетел в дом № 22 в переулке Лермонтовском. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась 15 людям. Из них девять доставили в больницу.
Фото: Василий Голубев.
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