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Из-за перегрузки сети в Ростовской области чуть не сгорел дом

Из-за перегрузки сети в Ростовской области чуть не сгорел дом
В Ростовской области возгорание жилого дома случилось из-за перенапряжения в электросети. Инцидент произошел 5 апреля в поселке Самбек, на улице Степной.

Пожар начался в 8:20 утра на кухне частного домовладения. Благодаря бдительности хозяйки, заметившей начинающийся пожар, удалось избежать серьезных последствий.

На место происшествия оперативно прибыли 11 сотрудников пожарной службы и три единицы спецтехники. Ликвидировать огонь, охвативший пять квадратных метров, удалось к 8:45.

По информации, предоставленной ГУ МЧС по Ростовской области, в результате происшествия никто не получил травм.

Тем не менее кухонное помещение получило значительные повреждения: стены закопчены, мебель и бытовая техника уничтожены огнем. Причиной возгорания стало превышение допустимой нагрузки на электросеть. В одну электрическую розетку одновременно были подключены чайник, стиральная машина, холодильник и микроволновая печь.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
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