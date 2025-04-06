Из-за перегрузки сети в Ростовской области чуть не сгорел дом

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Ростовской области возгорание жилого дома случилось из-за перенапряжения в электросети. Инцидент произошел 5 апреля в поселке Самбек, на улице Степной.Пожар начался в 8:20 утра на кухне частного домовладения. Благодаря бдительности хозяйки, заметившей начинающийся пожар, удалось избежать серьезных последствий.На место происшествия оперативно прибыли 11 сотрудников пожарной службы и три единицы спецтехники. Ликвидировать огонь, охвативший пять квадратных метров, удалось к 8:45.По информации, предоставленной ГУ МЧС по Ростовской области, в результате происшествия никто не получил травм.Тем не менее кухонное помещение получило значительные повреждения: стены закопчены, мебель и бытовая техника уничтожены огнем. Причиной возгорания стало превышение допустимой нагрузки на электросеть. В одну электрическую розетку одновременно были подключены чайник, стиральная машина, холодильник и микроволновая печь.