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В Ростовской области вытащили из реки тело мужчины, пропавшего без вести

В Ростовской области вытащили из реки тело мужчины, пропавшего без вести
В Ростовской области нашли тело 41-летнего мужчины, пропавшего без вести. Как сообщил DonDay.ru, труп обнаружили в реке неподалеку от его дома.

Иван Подлужный жил в хуторе Божковке Красносулинского района. Днем 6 марта он ушел из дома и не вернулся. На звонки и сообщения родных мужчина не отвечал. Близкие тут же забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Поиски длились почти месяц. Утром 4 апреля стало известно, что Иван Подлужный мертв. Его тело достали из реки Лихой вблизи хутора.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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