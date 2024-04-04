В Ростовской области вытащили из реки тело мужчины, пропавшего без вести
В Ростовской области нашли тело 41-летнего мужчины, пропавшего без вести. Как сообщил DonDay.ru, труп обнаружили в реке неподалеку от его дома.
Иван Подлужный жил в хуторе Божковке Красносулинского района. Днем 6 марта он ушел из дома и не вернулся. На звонки и сообщения родных мужчина не отвечал. Близкие тут же забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.
Поиски длились почти месяц. Утром 4 апреля стало известно, что Иван Подлужный мертв. Его тело достали из реки Лихой вблизи хутора.