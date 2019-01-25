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Из больницы выписали пострадавшего при взрыве в Шахтах

Из больницы выписали пострадавшего при взрыве в Шахтах
Пострадавший при взрыве в Шахтах мужчина выписан из больницы. 31-летний Кирилл Л. продолжит лечение дома.

Как ранее сообщал Rostov.ru, при взрыве в многоэтажном доме на улице Хабарова пострадали отец и дочь. 31-летнего Кирилла доставили с травмами живота и головы в шахтинскую больницу, где прооперировали.

Двухлетнюю дочь Кирилла перевезли в больницу Ростова. Там за девочкой наблюдали областные врачи. Когда ей стало лучше, малышку забрала бабушка. Выжить не удалось 31-летней Виктории, супруге Кирилла. Во время взрыва девушка оказалась буквально в эпицентре.

Сейчас Кириллу намного легче. Он находится на лечении дома.

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