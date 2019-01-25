Из больницы выписали пострадавшего при взрыве в Шахтах



Пострадавший при взрыве в Шахтах мужчина выписан из больницы. 31-летний Кирилл Л. продолжит лечение дома.



Как ранее сообщал Rostov.ru, при взрыве в многоэтажном доме на улице Хабарова пострадали отец и дочь. 31-летнего Кирилла доставили с травмами живота и головы в шахтинскую больницу, где прооперировали.



Двухлетнюю дочь Кирилла перевезли в больницу Ростова. Там за девочкой наблюдали областные врачи. Когда ей стало лучше, малышку забрала бабушка. Выжить не удалось 31-летней Виктории, супруге Кирилла. Во время взрыва девушка оказалась буквально в эпицентре.



Сейчас Кириллу намного легче. Он находится на лечении дома.