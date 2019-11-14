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Девушку, пострадавшую от рук ревнивой жены, не могут перевезти в донскую столицу

Девушку, пострадавшую от рук ревнивой жены, не могут перевезти в донскую столицу
22-летнюю девушку, пострадавшую от рук ревнивой жены, не могут перевезти в донскую столицу. Виктория П. получила серьезные ножевые ранения и химический ожог глаз. Ее состояние расценивается как тяжелое. Из-за этого дончанку не могут отправить в больницу Ростова. Она может не пережить дорогу из-за полученных ранений.

Напомним, 35-летняя батайчанка решила расправиться с любовницей мужа. Вечером 13 ноября она плеснула девушке в лицо уксус и несколько раз ударила ножом.

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