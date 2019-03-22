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Иномарка сбила мотоциклиста в Ростове

Иномарка сбила мотоциклиста в Ростове
В Ростове иномарка сбила мотоциклиста. ДТП произошло на улице Транспортной 26 марта около 16 часов.

По словам свидетелей происшествия, водитель «Хендай» не уступил дорогу двухколёсному транспорту, в результате чего произошло столкновение.

Мотоциклиста с различными травмами на «скорой» доставили в больницу. Его транспорт превратился в груду металла. Иномарка также получила сильные механические повреждения.

Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

Иномарка сбила мотоциклиста в Ростове

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