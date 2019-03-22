Иномарка сбила мотоциклиста в Ростове
В Ростове иномарка сбила мотоциклиста. ДТП произошло на улице Транспортной 26 марта около 16 часов.
По словам свидетелей происшествия, водитель «Хендай» не уступил дорогу двухколёсному транспорту, в результате чего произошло столкновение.
Мотоциклиста с различными травмами на «скорой» доставили в больницу. Его транспорт превратился в груду металла. Иномарка также получила сильные механические повреждения.
Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.