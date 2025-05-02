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Иномарка на скорости врезалась в железный забор в Волгодонске

Иномарка на скорости врезалась в железный забор в Волгодонске
В Волгодонске Ростовской области легковой автомобиль врезался в забор. Эту информацию распространили местные жители в социальных сетях.

По словам очевидцев, «Шевроле» мчался мимо рынка «Авангард». Из-за превышения скорости водитель на повороте потерял управление. Машина занесло, и она врезалась в металлический забор.

Прохожие, шокированные аварией, сразу же кинулись помогать водителю. На место происшествия быстро приехали сотрудники УГИБДД.
Фото: соцсцети
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