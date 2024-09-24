В Таганроге легковой автомобиль снес железный забор частного дома

Фото: соцсети

В Таганроге Ростовской области легковушка протаранила забор жилого дома. ДТП случилось ночью 23 сентября.По словам очевидцев, легковой автомобиль ехал по улице Победы. В какой-то момент водитель потерял управление. После этого авто врезалось в железный забор и практически весь его снесло.На кадрах видно, что от силы удара у «Ауди» поврежден бампер и дверь со стороны водителя.Официальных комментариев от УГИБДД по поводу произошедшего пока не было.