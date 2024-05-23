Хозяин японского кафе в центре Ростова оказался в больнице после драки с треш-блогером

Фото: DonDay.ru.

Хозяин японского бистро «Фудзи» в Ростове попал в больницу после жестокой драки с треш-блогером. В медучреждении у мужчины выявили многочисленные ушибы мягких тканей. О том, как произошла драка в Газетном, сообщает Donday в разговоре с женой пострадавшего, Валерией.Инцидент произошел в ночь на 10 мая. Примерно около полуночи возле заведения в Газетном, 60/2 гуляли двое парней. Они выпивали, а затем принялись портить витрину кафе. Когда хозяева Александр и Валерия собрались уходить домой, услышали стук, оказалось, что один из друзей начал бить по стеклам ногами. Пара вышла, чтобы разобраться с происходящим.Двое неизвестных (больше всего причастен один из них, второй смотрел и никак не останавливал своего друга) разрисовали окна кухни и пытались их разбить. На вид парень был в состоянии наркотического опьянения. Мы попытались защититься. Муж хотел сдержать обидчика, за что о его лицо была разбита бутылка с пивом. После этого последовал сильный удар мне по голове и лицу. Я вызвала полицию, - вспоминает ужасные события того дня Валерия.После этого парни бросились в бегство, однако семья пыталась удержать хулиганов. Однако получивший травмы Александр и хрупкая супруга не смогли долго останавливать нападавших.Хозяева увидели, как друзья бегут в сторону улицы Большой Садовой (на пересечении с переулком Газетным). Между ними снова завязалась потасовка. Валерия рассказывает, что успела сделать пару снимков, потом обидчики выхватили из ее рук телефон и разбили об асфальт.- В очередной раз он ударил меня ногой в живот и рукой по голове. Свалил с ног моего мужа, разбил моим же телефоном ему голову и начал жестоко избивать его на проезжей части кулаками, моим телефоном, - добавила ростовчанка.Как цитирует Donday жену пострадавшего, были свидетели конфликта, но они старались не ввязываться. Проходящие мимо только просили Валерию отойти, чтобы она не пострадала. Однако девушка понимала, что мужа буквально убивают у нее на глазах, и закрыла его своим телом. После серии ударов хулиганы убежали.После случившегося Валерия вызвала скорую помощь. В больнице врачи диагностировали у Александра многочисленные ушибы мягких тканей. Девушка рассказала о случившемся полиции. Предположительно, нападавшие - местный блогер и его друг. При этом пока подозреваемых до сих пор не арестовали.