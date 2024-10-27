Громкий взрыв прогремел над Ростовом 27 октября

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Жители всех районов Ростова-на-Дону стали свидетелями громкого хлопка. Громкий звук раздался 27 октября.Очевидцы рассказывают, что взрыв прогремел около 17:00. Его отчетливо слышали жители всех районов города. После хлопка в небе появились странные инверсионные следы.Официальные власти региона пока не предоставили никаких комментариев по поводу произошедшего.Напомним, что 27 октября над акваторией Азовского моря был сбит беспилотник. Всего за ночь на территории России был уничтожен 51 БПЛА.