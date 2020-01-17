Грабитель пытался взорвать банкомат «Промсвзьбанка» в Ростове



В Ростове злоумышленник пытался взорвать банкомат, установленный в офисе «Промсвзьбанка». ЧП случилось на проспекте Космонавтов, 15.



Инцидент произошёл рано утром 20 января, сообщает DonDay.ru. По предварительным данным, неизвестный, подготовившись заранее, предпринял попытку взорвать устройство для выдачи денег. Повредив банкомат, он рассчитывал заполучить кассету с деньгами. Но что-то пошло не так и взрыва не произошло. Недолго думая, грабитель поспешил сбежать с места неудавшегося преступления, пока его не задержали.



В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили, что в настоящее время ведётся розыск подозреваемого в попытке взрыва банкомата.

В отделении банка сообщили, что финансовое учреждение работает в штатном режиме.