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Гараж на Еременко в Ростове сгорел вместе с дорогим авто

Гараж на Еременко в Ростове сгорел вместе с дорогим авто
Гараж на улице Еременко, 89А сгорел 3 сентября вместе с дорогостоящим автомобилем. По словам очевидцев, пламя уничтожило «Тойоту Короллу» стоимостью около двух миллионов рублей.

Пожар начался около 14:00 и быстро распространился по площади 50 квадратных метров, чудом не задев рядом стоящий автосервис. Прибывшие на место спасатели ликвидировали его примерно за полчаса. Но за это время помещение и машина сгорели полностью.

Как пишет DonDay.ru, происшествие случилось из-за короткого замыкания электропроводки в автомобиле.

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