Гараж на Еременко в Ростове сгорел вместе с дорогим авто

Гараж на улице Еременко, 89А сгорел 3 сентября вместе с дорогостоящим автомобилем. По словам очевидцев, пламя уничтожило «Тойоту Короллу» стоимостью около двух миллионов рублей.Пожар начался около 14:00 и быстро распространился по площади 50 квадратных метров, чудом не задев рядом стоящий автосервис. Прибывшие на место спасатели ликвидировали его примерно за полчаса. Но за это время помещение и машина сгорели полностью.Как пишет DonDay.ru, происшествие случилось из-за короткого замыкания электропроводки в автомобиле.