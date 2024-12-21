Фото: ГК Ростов-Дон

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл АГУ-«Адыиф». Игра прошла 21 декабря в Майкопе.С первых минут игры «Ростов-Дон» захватил инициативу на площадке. Несмотря на упорное сопротивление соперниц, к перерыву команда из Ростова вела с преимуществом в 14 голов.Во втором тайме «Ростов-Дон» уверенно контролировал ход матча. Все попытки АГУ-«Адыиф» переломить ситуацию и сократить отставание были безуспешны. Итоговый счет встречи — 19:39 в пользу ростовской команды.Правая полусредняя «Ростов-Дона» Екатерина Зеленкова забросила 11 мячей в ворота соперниц.Эта победа стала 16-й подряд для «Ростов-Дона», который продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице.