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Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл АГУ-«Адыиф»

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл АГУ-«Адыиф»
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл АГУ-«Адыиф». Игра прошла 21 декабря в Майкопе.

С первых минут игры «Ростов-Дон» захватил инициативу на площадке. Несмотря на упорное сопротивление соперниц, к перерыву команда из Ростова вела с преимуществом в 14 голов.

Во втором тайме «Ростов-Дон» уверенно контролировал ход матча. Все попытки АГУ-«Адыиф» переломить ситуацию и сократить отставание были безуспешны. Итоговый счет встречи — 19:39 в пользу ростовской команды.

Правая полусредняя «Ростов-Дона» Екатерина Зеленкова забросила 11 мячей в ворота соперниц.

Эта победа стала 16-й подряд для «Ростов-Дона», который продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице.
Фото: ГК Ростов-Дон
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