В Новошахтинске перекрыли движение на месте пожара в торговом центре
В Новошахтинске перекрыли движение на месте пожара в торговом центре. Об этом сообщили в донской полиции.
Как сообщают в ведомстве, сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка на прилегающей территории и способствуют беспрепятственному проезду спецтехники.
Напомним, пламя вспыхнуло на улице Ленина 24 июля. Площадь пожара составила 1 300 квадратных метров здания торгового центра. На место тушения прибыли 99 специалистов на 36 единицах техники.