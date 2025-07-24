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В Новошахтинске перекрыли движение на месте пожара в торговом центре

В Новошахтинске перекрыли движение на месте пожара в торговом центре
В Новошахтинске перекрыли движение на месте пожара в торговом центре. Об этом сообщили в донской полиции.

Как сообщают в ведомстве, сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка на прилегающей территории и способствуют беспрепятственному проезду спецтехники.

Напомним, пламя вспыхнуло на улице Ленина 24 июля. Площадь пожара составила 1 300 квадратных метров здания торгового центра. На место тушения прибыли 99 специалистов на 36 единицах техники.
Фото: ГУ МВД по РО
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