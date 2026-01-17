Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Еще в двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Еще в двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
Еще в двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА. Происшествие случилось утром 17 января.

По данным губернатора Юрия Слюсаря, беспилотник атаковали Верхнедонской и Шолоховской районы.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Ранее объявили отбой беспилотной опасности.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.