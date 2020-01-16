Двое взрослых и четверо детей в Ростовской области пострадали в ДТП





В Ростовской области в столкновении двух отечественных автомобилей пострадали шесть человек. Авария произошла 17 января около 18:00 на 68-м километре автодороги Обливская – Каргинская.



По предварительным данным, 46-летний водитель «ВАЗ-2107» при совершении обгона не выдержал боковой интервал и столкнулся с «ВАЗ-2110». «Десятка» вылетала в кювет и перевернулась.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали все пассажиры автомобиля, среди которых были трое детей и младенец. Троим помощь обеспечили на месте, а семилетнюю девочку и взрослого пассажира с травмами доставили в больницу.