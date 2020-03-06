На Дону двое подростков избили женщину-почтальона



В Ростовской области двое несовершеннолетних напали на почтальона. Подростки пытались ограбить женщину, разносившую пенсию.



Нападение произошло 6 марта в Семикаракорске. Малолетние налётчики заранее продумали план грабежа. Они знали, что в этот день у сотрудницы будет при себе крупная сумма денег. Подростки спрятались в подъезде, вооружившись палкой. Когда почтальон вошла в дом, они несколько раз ударили её по голове.



Женщина оказалась не из робкого десятка и смогла отбиться от налётчиков. Малолетки, испугавшись, сбежали без добычи. Однако вскоре их удалось задержать.

- Установлено, что несовершеннолетние состоят на учёте в отделении по делам несовершеннолетних и ранее привлекались к уголовной ответственности за кражу, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». На время расследования они помещены под стражу.