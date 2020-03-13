Двенадцатилетняя девочка попала под колеса легковушки в Ростове
Несовершеннолетний ребенок пострадал в ДТП с участием легкового авто. Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 марта на улице Комарова.
По предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 12-летняя девочка пыталась перебежать дорогу в неустановленном месте. Водитель автомобиля марки «Лада Ларгус» не успел среагировать и сбил ребенка.
- Девочка получила различные травмы и была доставлена в больницу, - сообщили в ведомстве. - По факту аварии проводится проверка.