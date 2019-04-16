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В Ростовской области столкнулись две легковушки: один погиб, двое пострадали

В Ростовской области столкнулись две легковушки: один погиб, двое пострадали
В Ростовской области при столкновении двух авто погиб пенсионер, ещё два человека получили травмы. ДТП случилось 18 апреля около 12 часов на трассе в районе Новошахтинска.

По предварительной информации, 38-летний водитель «Ниссана» стал делать поворот. Он не уступил дорогу «Рено Логан», за рулём которой был 80-летний пенсионер. В результате легковушки столкнулись.

Водитель «Рено» погиб на месте происшествия. Его 78-летняя пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу.

- Также пострадал 35-летний пассажир «Ниссана», - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Для того, чтобы ликвидировать последствия аварии, пришлось привлечь спасателей. По факту ДТП проводится проверка.
В Ростовской области столкнулись две легковушки: один погиб, двое пострадали

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