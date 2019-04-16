В Ростовской области столкнулись две легковушки: один погиб, двое пострадали



В Ростовской области при столкновении двух авто погиб пенсионер, ещё два человека получили травмы. ДТП случилось 18 апреля около 12 часов на трассе в районе Новошахтинска.



По предварительной информации, 38-летний водитель «Ниссана» стал делать поворот. Он не уступил дорогу «Рено Логан», за рулём которой был 80-летний пенсионер. В результате легковушки столкнулись.



Водитель «Рено» погиб на месте происшествия. Его 78-летняя пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу.



- Также пострадал 35-летний пассажир «Ниссана», - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Для того, чтобы ликвидировать последствия аварии, пришлось привлечь спасателей. По факту ДТП проводится проверка.

