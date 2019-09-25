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В Ростовской области столкнулись две легковушки: пострадали двое

В Ростовской области столкнулись две легковушки: пострадали двое
В Азове Ростовской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Транспортные средства столкнулись 26 сентября около 11 часов в переулке Красноармейском. Сообщение появилось на DonDay Азов.

По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля «Лада Веста» не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке машине «ВАЗ-21104». Произошло столкновение, в результате которого пострадали 32-летний водитель ВАЗа и его 29-летняя пассажирка.

С травмами людей доставили в больницу.


Фото: tula.aif.ru

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