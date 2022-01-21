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Два человека чудом выжили в жуткой аварии с бензовозом по дороге из Ростова в Волгоград

Два человека чудом выжили в жуткой аварии с бензовозом по дороге из Ростова в Волгоград
По дороге из Ростова в Волгоград мужчина с ребенком попали в жуткое ДТП. Авария произошла вечером 22 января на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский.

По данным ГУ МВД по Волгоградской области, 47-летний мужчина за рулем «Тойоты Авенсис» ехал из Ростова в Волгоград. На трассе он решил обогнать бензовоз, который еле плелся. Во время маневра иномарку занесло, и она впечаталась прямо в обгоняемое авто. Удар был такой силы, что легковушку развернуло в другую сторону, и она врезалась в «Ауди A6».

- В результате ДТП водитель и 12-летний пассажир «Тойоты Авенсис» с травмами доставлены в медучреждение, - добавили в ведомстве.

Судя по повреждениям «Тойоты», водитель и мальчик чудом остались живы. Ведь вся передняя часть буквально расплющилась после столкновения с бензовозом.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.
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