Два человека чудом выжили в жуткой аварии с бензовозом по дороге из Ростова в Волгоград
По дороге из Ростова в Волгоград мужчина с ребенком попали в жуткое ДТП. Авария произошла вечером 22 января на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский.
По данным ГУ МВД по Волгоградской области, 47-летний мужчина за рулем «Тойоты Авенсис» ехал из Ростова в Волгоград. На трассе он решил обогнать бензовоз, который еле плелся. Во время маневра иномарку занесло, и она впечаталась прямо в обгоняемое авто. Удар был такой силы, что легковушку развернуло в другую сторону, и она врезалась в «Ауди A6».
- В результате ДТП водитель и 12-летний пассажир «Тойоты Авенсис» с травмами доставлены в медучреждение, - добавили в ведомстве.
Судя по повреждениям «Тойоты», водитель и мальчик чудом остались живы. Ведь вся передняя часть буквально расплющилась после столкновения с бензовозом.