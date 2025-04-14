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ДТП парализовало движение возле поликлиники №16 в Ростове

ДТП парализовало движение возле поликлиники №16 в Ростове
В Ростове-на-Дону автомобильная авария существенно сковала движение транспорта по проспекту Космонавтов. По данным сервиса «Яндекс.Карты», актуальным на 15:20, затор достиг более трех километров в длину.

Происшествие случилось в северной части города приблизительно в 15:00 четырнадцатого апреля. Недалеко от поликлиники №16 произошло столкновение двух легковых машин. По фотоматериалам с места событий видно, что авто получили значительные повреждения. У одного из них разбито заднее ветровое стекло, присутствуют заметные деформации на боковых элементах кузова, отсутствует задний бампер и повреждены осветительные приборы.

В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что в результате столкновения обошлось без пострадавших. Тем не менее, авария послужила причиной возникновения транспортной пробки.

Скопление машин, длиной более трех километров, начинается от кругового движения на пересечении с проспектом Королева и продолжается до улицы Капустина. Наиболее затрудненное движение наблюдается непосредственно на кольце площади Космонавтов.
Фото: соцсети
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