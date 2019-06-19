Три человека пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон» по вине жителя Ростовской области



На трассе М-4 «Дон» водитель из Ростовской области спровоцировал аварию с пострадавшими. Происшествие случилось на 626-м километре автодороги утром 21 июня.



В сторону Москвы ехал 38-летний дончанин за рулём «Киа». Он не выдержал безопасную дистанцию между своим автомобилем и движущимся впереди «ВАЗ-2108», которым управлял 34-летний водитель. Иномарка врезалась в отечественное авто, из-за чего ВАЗ выскочил в кювет и перевернулся.



Травмы получили водитель «восьмёрки» и его 24-летний и 25-летний пассажиры.



- Правоохранители устанавливают все детали произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.