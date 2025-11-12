Дом на троих хозяев сильно пострадал в пожаре в Ростовской области
Пожар уничтожил дом на троих хозяев в Ростовской области. Огонь охватил дом в поселке Глубоком Каменского района 10 ноября.
Непредвиденное ЧП началось с возгорания потолка в одной из квартир, после чего огонь моментально охватил чердак и кровлю. К приезду экстренных служб огнем было объято 120 квадратных метров.
Для тушения пожара были задействованы семь специалистов пожарной службы и три единицы спецтехники. К счастью, никто не погиб и не получил травм.
Причины возникновения пожара в настоящее время выясняются.