Дом на троих хозяев сильно пострадал в пожаре в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Пожар уничтожил дом на троих хозяев в Ростовской области. Огонь охватил дом в поселке Глубоком Каменского района 10 ноября.Непредвиденное ЧП началось с возгорания потолка в одной из квартир, после чего огонь моментально охватил чердак и кровлю. К приезду экстренных служб огнем было объято 120 квадратных метров.Для тушения пожара были задействованы семь специалистов пожарной службы и три единицы спецтехники. К счастью, никто не погиб и не получил травм.Причины возникновения пожара в настоящее время выясняются.