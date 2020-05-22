Девочка-подросток выпала из окна шестого этажа в Ростовской области

В городе Волгодонске из окна многоэтажного дома выпала девочка-подросток. Несмотря на высоту падения примерно 18 метров, школьница осталась жива.Травмированную девочку нашли под окнами многоэтажки на улице Ленина 21 мая прохожие. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики доставили пострадавшую с тяжёлыми травмами в больницу.Известно, что девочка не проживала в доме, рядом с которым её нашли. Установлено, что она выпала из окна подъезда. В настоящее время следователи проверяют версию о доведении до суицида.