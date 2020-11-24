Десятки коров сгорели заживо при пожаре в Ростовской области
В Неклиновском районе десятки коров погибли в пожаре. Происшествие случилось поздно ночью 25 ноября в селе Малофедоровка.
Коровник селянина Юрия располагался на улице Заречной, 37, сообщает DonDay.ru. У фермера было немаленькое хозяйство: хлев занимал порядка 300 квадратных метров. Учитывая, что на одну корову необходимо 4-5 квадратов, а в запасе должно остаться пять процентов площади, в коровнике могли находиться около 60 голов.
Хлев загорелся среди ночи, когда скот уже отдыхал в стойлах. Когда на место приехали пожарные и сам фермер, было уже поздно - некоторые коровы сгорели заживо, другие задохнулись. Те из них, кому удалось выжить, из-за сильных ожогов пойдут на убой.
В Ростовской области стоимость одной коровы составляет 60-100 тысяч рублей. Строение, которое тушили по повышенному рангу, практически сгорело дотла. Сумма ущерба фермера составила несколько миллионов рублей.