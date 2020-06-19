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Четверо рыбаков выпали из лодки в Ростовской области

Четверо рыбаков выпали из лодки в Ростовской области
В донском регионе, на территории Веселовского водохранилища, четверо рыбаков выпали из лодки. Происшествие случилось 20 июня в районе балки Жидкова.

Четверо мужчин отправились рыбачить на реку Маныч на надувной лодке. Когда они отплыли достаточно далеко от берега, транспорт лопнул, и рыбаки оказались в воде. Никаких спасательных жилетов у них не было, поэтому дончане барахтались, стараясь доплыть до суши, которая находилась в 800 метрах от места происшествия.

- Спасти мужчин удалось двум сотрудникам Веселовского отделения ГИМС, которые прибыли на патрульном судне, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Они вытащили рыбаков из воды и отвезли на берег. К счастью, медицинская помощь потерпевшим не понадобилась.

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