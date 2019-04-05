Четыре человека, включая 5-летнего малыша, пострадали при ДТП в Ростове



При столкновении двух иномарок в Ростове пострадали три взрослых и 5-летний ребёнок. ДТП случилось на улице Красноармейской днём 6 апреля.



По предварительной информации, 68-летний мужчина за рулём «Рено Дастер» стал поворачивать направо в районе дома № 62. Он не убедился в безопасности своего действия и не уступил дорогу 31-летнему водителю «Хёндай Акцент». В результате манёвра автомобили столкнулись.



- При ДТП пострадали четыре человека, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



В больницу были доставлены водитель и 62-летний пассажир «Дастера», а также 34-летний и 5-летний пассажиры «Акцента». По факту ДТП проводится проверка.