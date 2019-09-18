Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Шесть человек отравились дикими грибами в Ростовской области

Шесть человек отравились дикими грибами в Ростовской области
В Донском регионе шесть человек отравились дикими грибами. Среди них — двое детей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Ростовской области. Соответствующая информация появилась 19 сентября.

Во всех случаях пострадавшие сами собрали грибы, отдыхая на природе. Дети съели их в сыром виде во время прогулки. В результате всем понадобилась помощь медиков.

Специалисты отмечают, что грибы вообще являются трудно перевариваемым продуктом. Тем, кто не разбирается в диких грибах, советуют нетупотреблять их в пищу. Особому риску подвержены люди со слабым здоровьем и те, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Эксперты отмечают, что ядовитые грибы зачастую внешне похожи на съедобные.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.