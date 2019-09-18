Шесть человек отравились дикими грибами в Ростовской области



В Донском регионе шесть человек отравились дикими грибами. Среди них — двое детей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Ростовской области. Соответствующая информация появилась 19 сентября.



Во всех случаях пострадавшие сами собрали грибы, отдыхая на природе. Дети съели их в сыром виде во время прогулки. В результате всем понадобилась помощь медиков.



Специалисты отмечают, что грибы вообще являются трудно перевариваемым продуктом. Тем, кто не разбирается в диких грибах, советуют нетупотреблять их в пищу. Особому риску подвержены люди со слабым здоровьем и те, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта.



Эксперты отмечают, что ядовитые грибы зачастую внешне похожи на съедобные.