Четыре человека отравились дикими грибами в Ростовской области



В Ростовской области четыре человека отравились дикими грибами. Как 27 августа сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области, среди пострадавших оказались двое детей.



Инциденты произошли в Шахтах, Белой Калитве и Неклиновском районе. В каждом случае люди отравились грибами, которые они сами собрали. Дети съели сырые грибы прямо во время прогулки.



Специалисты отметили, что этот продукт является трудноперевариваемым и содержит много хитина. В связи с этим людям со слабым здоровьем или тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, не рекомендуют есть грибы. Если вы не разбираетесь в них, лучше вообще не собирать их и не употреблять в пищу. В случае отравления следует сразу обратиться в больницу.