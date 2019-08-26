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Четыре человека отравились дикими грибами в Ростовской области

Четыре человека отравились дикими грибами в Ростовской области
В Ростовской области четыре человека отравились дикими грибами. Как 27 августа сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области, среди пострадавших оказались двое детей.

Инциденты произошли в Шахтах, Белой Калитве и Неклиновском районе. В каждом случае люди отравились грибами, которые они сами собрали. Дети съели сырые грибы прямо во время прогулки.

Специалисты отметили, что этот продукт является трудноперевариваемым и содержит много хитина. В связи с этим людям со слабым здоровьем или тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, не рекомендуют есть грибы. Если вы не разбираетесь в них, лучше вообще не собирать их и не употреблять в пищу. В случае отравления следует сразу обратиться в больницу.

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