Фото: Соцсети.

Боец из Ростовской области Андрей Кривенко погиб в зоне спецоперации. Военнослужащего с почестями похоронили 22 марта на родине.Андрей проживал в городе Белая Калитва. Отправился в зону специальной операции. Нет информации, был он мобилизован или же уехал на СВО по своей воле. Обстоятельства гибели неизвестны.Тело бойца доставили на родину, где похоронили в присутствии родных и небезразличных людей. Вероятно, он будет представлен к государственной награде.