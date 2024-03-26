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Боец из Ростовской области Андрей Кривенко погиб в зоне спецоперации

Боец из Ростовской области Андрей Кривенко погиб в зоне спецоперации
Боец из Ростовской области Андрей Кривенко погиб в зоне спецоперации. Военнослужащего с почестями похоронили 22 марта на родине.

Андрей проживал в городе Белая Калитва. Отправился в зону специальной операции. Нет информации, был он мобилизован или же уехал на СВО по своей воле. Обстоятельства гибели неизвестны.

Тело бойца доставили на родину, где похоронили в присутствии родных и небезразличных людей. Вероятно, он будет представлен к государственной награде.
Фото: Соцсети.
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