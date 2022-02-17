Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Более 80 автобусов с беженцами из ДНР и ЛНР прибыли в Ростовскую область

Более 80 автобусов с беженцами из ДНР и ЛНР прибыли в Ростовскую область

В Ростовскую область во главе с врио министра Александром Чуприяном выдвинулась рабочая группа МЧС России. Также сюда направились специалисты Минздрава и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Сотрудники ведомства предварительно оценили обстановку. Александр Чуприян поставил задачу обеспечить все имеющиеся пункты пропуска обогревом и медпомощью.

К настоящему времени на территории донского региона уже находятся более 80 автобусов. В первую очередь организовали оперативную эвакуацию детей. Гражданские могут пересекать пункты пропуска на общественном и личном транспорте.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.