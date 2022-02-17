Более 80 автобусов с беженцами из ДНР и ЛНР прибыли в Ростовскую область

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В Ростовскую область во главе с врио министра Александром Чуприяном выдвинулась рабочая группа МЧС России. Также сюда направились специалисты Минздрава и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.Сотрудники ведомства предварительно оценили обстановку. Александр Чуприян поставил задачу обеспечить все имеющиеся пункты пропуска обогревом и медпомощью.К настоящему времени на территории донского региона уже находятся более 80 автобусов. В первую очередь организовали оперативную эвакуацию детей. Гражданские могут пересекать пункты пропуска на общественном и личном транспорте.