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Врио главы МЧС России срочно вылетел в Ростовскую область из-за ситуации с беженцами ДНР и ЛНР

Врио главы МЧС России срочно вылетел в Ростовскую область из-за ситуации с беженцами ДНР и ЛНР
В Ростовскую область направляется временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян. Президент РФ распорядился о создании условий для размещения беженцев из ДНР и ЛНР.

Прибывших граждан Донецкой и Луганской республик обеспечат горячим питанием и всем необходимым.

Срочная эвакуация началась 18 февраля. В первую очередь за границу выезжают дети, старики и женщины. Среди жителей уже распространяют информацию о местах отправления в донской регион, раздают памятки о том, что нужно делать при сигнале сирены.

Людям стоит заранее подготовить документы и деньги, мобильные телефоны с зарядными устройствами, средства гигиены и медикаменты, а также минимальный набор одежды (несколько пар носков и нижнего белья, брюки, свитер, плащ-дождевик, удобную обувь).
Фото: РИА Новости.
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