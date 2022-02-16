Врио главы МЧС России срочно вылетел в Ростовскую область из-за ситуации с беженцами ДНР и ЛНР

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В Ростовскую область направляется временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян. Президент РФ распорядился о создании условий для размещения беженцев из ДНР и ЛНР.Прибывших граждан Донецкой и Луганской республик обеспечат горячим питанием и всем необходимым.Срочная эвакуация началась 18 февраля. В первую очередь за границу выезжают дети, старики и женщины. Среди жителей уже распространяют информацию о местах отправления в донской регион, раздают памятки о том, что нужно делать при сигнале сирены.Людям стоит заранее подготовить документы и деньги, мобильные телефоны с зарядными устройствами, средства гигиены и медикаменты, а также минимальный набор одежды (несколько пар носков и нижнего белья, брюки, свитер, плащ-дождевик, удобную обувь).